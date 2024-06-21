Hakkâri’de bir evde iki ceset bulundu

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde silahla vurulmuş biri kadın, 2 kişinin cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin İpekyolu Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Yaşanan olayda Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammed Uzun iddialara göre bulundukları evde tartıştı. Bina görevlisi sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu gördü. Evin içerisine doğru seslenen apartman görevlisi, cevap alamayınca eve girdi. Evde Bezen ve Uzun'un cansız bedeni ile karşılaştı. Bina görevlisinin durumu 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.