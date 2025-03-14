Hakkari’de Eslem’in ölümüne neden olan ihmaller ortaya çıktı: Belediye, sahipsiz köpekler konusunda gerekli tedbirleri almamış!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Ocak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem'in ölümüyle ilgili yürütülen inceleme tamamlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Mülkiye Müfettişi, olayın ardından hazırladığı raporda belediyenin ağır ihmallerini gözler önüne serdi.

Rapora göre, Yüksekova Belediyesi'nin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun gerektirdiği bütçeyi tam olarak ayırmadığı, ilçede sahipsiz hayvanlar için kullanılabilir bir bakımevi bulunmadığı belirlendi. Ayrıca, belediyenin yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kanuna uygun şekilde güncellenmediği ve sahipsiz köpeklerin bakımevinde tutulması hükmüne uyulmadığı tespit edildi.

VATANDAŞLAR DEFALARCA ŞİKÂYET ETTİ, BELEDİYE ÖNLEM ALMADI

Müfettiş raporunda, olaydan önceki beş ay içinde vatandaşların sahipsiz köpeklerle ilgili beş kez CİMER'e başvurduğu, dört mahalle muhtarının belediyeye yazılı olarak tedbir alınması yönünde başvuruda bulunduğu ancak belediye yönetiminin bu çağrılara kayıtsız kaldığı belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, rapor doğrultusunda Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Eslem kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.