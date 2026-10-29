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Giriş Tarihi: 29.10.2026 01:27

Hakkari’de minibüs dereye yuvarlandı: 20 yaralı

Hakkari- Van kara yolunda, içerisinde Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüs, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışırken sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada 20 kişi yaralandı.

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DHA
Hakkari’de minibüs dereye yuvarlandı: 20 yaralı
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Kaza, geç saatlerde Hakkâri kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Erziki mevkisinde meydana geldi.

Afganistan uyruklu göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüsün sürücüsü, jandarma ekiplerini görünce Akbulut Köyü yoluna girerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan minibüs, Erziki Deresi'ne yuvarlandı.

Kazada, 12 yolcu kapasiteli minibüste bulunan 20 kişi yaralandı. Minibüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#HAKKARİ #VAN #AFGANİSTAN
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Hakkari’de minibüs dereye yuvarlandı: 20 yaralı
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