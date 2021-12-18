Hakkari’de operasyon: Çok sayıda av tüfeği ele geçirildi!

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 18 Aralık 2021 günü ilimiz Derecik ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi aramasında 12 çuval içerisinde toplamda 160 adet ruhsatsız av tüfeği, 158 adet av tüfeği namlu uzatıcısı ele geçirilmiştir.