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Giriş Tarihi: 13.11.2023 22:30

Hakkari'deki terör operasyonunda ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

AA
Hakkari’deki terör operasyonunda ele geçirildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, doçka uçaksavar, 550 doçka uçaksavar mühimmatı, savunma tipi el bombası, 112 battaniye, 5 akü, 7 piknik tüpü, 4 mutfak tüpü, 50 çift ayakkabı, 7 jelikan mazot, 8 hilti ucu, fırın, mutfak ocağı, 6 güç kaynağı, 2 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, mutfak malzemeleri, örgütsel doküman, elektrik malzemesi ve kadın hijyen malzemesi ele geçirildi.

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Hakkari'deki terör operasyonunda ele geçirildi
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