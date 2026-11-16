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Giriş Tarihi: 16.11.2026 21:08 Son Güncelleme: 16.11.2026 21:10

Hakkında 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ABBAS ÇAKAR ABBAS ÇAKAR
Hakkında 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firarinin izine ulaşıldı. Ekiplerin titiz takibi ve gerçekleştirdiği şok baskın neticesinde kıskıvrak yakalanan hükümlü gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zehir taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KOCAELİ
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Hakkında 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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