Hakkında 33 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz ve kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde, uzun süredir aranan E.K.'nin İskenderun'da bulunduğu adres tespit edildi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan E.K., işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Buradaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör