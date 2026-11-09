Halı sermeyi unutun: Parke altına bunu koyan bu kışı sıcacık geçirecek!

Kış aylarında ev içinde yaşanan en büyük konfor sorunlarının başında, petekler veya ısıtıcılar son ayarda yansa bile zeminden yükselen buz gibi hava akımı geliyor. Yıllardır bu soğuğu engellemek için salonlara, koridorlara üst üste halılar ve kilimler serilse de bu durum sadece geçici bir çözüm sunuyor. Oysa parke altından süzülen gizli soğuk hava dalgasını kalıcı olarak kesmenin ve evi aşağıdan yukarıya sıcacık yapmanın çok daha pratik, pratik olduğu kadar da yenilikçi bir yolu var.