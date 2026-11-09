Halı sermeyi unutun: Parke altına bunu koyan bu kışı sıcacık geçirecek!

Kış aylarında ev içinde yaşanan en büyük konfor sorunlarının başında, petekler veya ısıtıcılar son ayarda yansa bile zeminden yükselen buz gibi hava akımı geliyor. Yıllardır bu soğuğu engellemek için salonlara, koridorlara üst üste halılar ve kilimler serilse de bu durum sadece geçici bir çözüm sunuyor. Oysa parke altından süzülen gizli soğuk hava dalgasını kalıcı olarak kesmenin ve evi aşağıdan yukarıya sıcacık yapmanın çok daha pratik, pratik olduğu kadar da yenilikçi bir yolu var.
Evler ne kadar iyi yalıtılırsa yalıtılsın, ısı fizik kuralları gereği yukarı yükselirken soğuk hava zemine çöker. Özellikle alt katı boş olan, garaj üstünde yer alan ya da direkt şap beton üzerine parke döşenmiş dairelerde ayağı yere basmak imkânsız hale gelir.
Geleneksel çözümler olan kalın halılar, yün kilimler veya oda içinde sürekli çorapla gezmek soğuğun kaynağını ortadan kaldırmaz. Halı sadece basılan noktadaki teması yumuşatır; fakat altındaki parke soğuk kalmaya devam ettiği sürece odanın genel ısı dengesi bozulur. Üstelik sürekli halı yıkamak, toz toplamak ve evi kalabalık göstermek de cabası.
Müteahhitlerin veya eski usta alışkanlıklarının parke altına serdiği beyaz standart köpükler (straforlar), zamanla üzerindeki ağırlık nedeniyle ezilir, incelir ve yalıtım özelliğini tamamen kaybeder.
İşte bu noktada devreye giren yeni nesil alüminyum folyo kaplı akustik şilteler, zemin yalıtımında çığır açıyor. Çift taraflı reflektör (yansıtıcı) yüzeye ve yüksek yoğunluklu çapraz bağlı polietilen köpük yapısına sahip bu malzemeler, betondan gelen nem ve soğuk geçişini sıfırlarken oda içerisindeki ısıyı yukarı geri yansıtır.
Alüminyum kaplı şiltenin çalışma prensibi oldukça basittir ancak devrim niteliğinde bir sonuç üretir:
Işıma Isısını Geri Yansıtır: Oda içerisindeki sıcak hava parkeye çarptığında, altındaki alüminyum katman sayesinde emilmez; tıpkı bir ayna gibi tekrar odanın içine itilir.
Beton Soğuğunu Keser: Şap betondan ve alt kattan yükselen nemli, dondurucu havayı bir bariyer gibi karşılar ve yukarı geçmesini engeller.
Ses Yalıtımı Sağlar: Katlar arasındaki darbe sesini (yürüme, eşya sürükleme) ciddi oranda sönümleyerek akustik bir konfor sunar.
Bu üçlü etki sayesinde, parkelerin yüzey sıcaklığı oda sıcaklığıyla eşitlenir ve evde çıplak ayakla gezilse dahi zemin sıcacık bir his verir.
Parke altı termal şilte uygulamasını mevcut parkelerinizi yenilerken ya da sıfırdan zemin döşetirken rahatlıkla tercih edebilirsiniz:
Doğru Kalınlık Seçimi: Genellikle 3 mm ila 5 mm arasındaki alüminyum folyolu şilteler idealdir. Kapı altı hizalarını kurtarmak için aşırı kalın malzemelerden kaçınılmalıdır.
Birleşim Yerlerinin Bantlanması: Şilteler yan yana serilirken aralarında boşluk kalmamalı ve birleşim yerleri alüminyum folyo bantlar ile sızdırmaz hale getirilmelidir.
Pratiklik: Toz tutmaz, koku yapmaz ve halı yıkama ya da sürekli temizlik derdini ortadan kaldırır.