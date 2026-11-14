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Giriş Tarihi: 14.11.2026 02:21

Haliç Köprüsü'nde 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı

Haliç Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Haliç Köprüsü’nde 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
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Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkisinde Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün makas attığı sırada ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İSTANBUL #HALİÇ
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Haliç Köprüsü'nde 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
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