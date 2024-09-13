Haliç yeniden çöplüğe döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başta Haliç olmak üzere İstanbul Boğazı, Karadeniz ve Marmara Denizi'nin temizliği için son derece önemli olan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için 'Temel Atmama Töreni' sonrası ihmal edilen Haliç, kirliliğin merkezi haline geldi. Kıyıları çöplerle dolan Haliç'in su yüzeyini plastik atıklar kapladı. Şehrin geçmişinde önemli bir yere sahip olan Haliç, mazideki kabusunu bir kez daha yaşıyor. Ehil olmayan ellerde yıllarca kirlilikle boğuşan, bir türlü temizlenememesi dolayısıyla "Üzerine beton dökülerek kapatılması" dahi gündeme gelen Haliç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen ıslah projeleriyle tertemiz olmuştu. Suyun berraklaştığı, kötü kokunun yok olduğu, balıkların yeniden mavi sularına döndüğü, üzerinde su sporlarının yapıldığı renkli bir alan olan Haliç, 2019 yılında İBB yönetiminin CHP'ye geçmesiyle birlikte geçmiş günlerini yeniden yaşamaya başladı.Mevcut İBB Başkanının; başta Haliç olmak üzere İstanbul Boğazı, Karadeniz ve Marmara Denizi'nin temizliği için son derece önemli olan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için 'Temel Atmama Töreni' düzenleyerek icraat yerine "Ağaçların yaprakları çılgınca beni alkışlıyor" diyerek şov yapmasının sonuçları bir bir ortaya çıkıyor. Yeterli temizlik çalışması yapılmayıp ihmal edilen Haliç hızla kirleniyor. Rengi koyulaşan, kötü kokular yayan Haliç'te şimdi de çöplerle kirlilik baş gösterdi. Altın Boynuz, su yüzeyini kaplayan plastik atıklarla doldu. Sahil şeridi adeta çöplüğe dönüştü. Aşırı kirlilik dolayısıyla Haliç sahilinde farelerin cirit atması ise İstanbulluların dikkatlerinden kaçmadı. Kayalıklarda sürü halinde gezen ve suya girip çıkan fareler objektiflere takıldı.