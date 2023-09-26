Halıdaki cesedin sırrı çözüldü: Eski eşinin imam nikahlı kocasını öldürüp streç filme sarmış

İstanbul'un Pendik ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Ağırbaşlı Sokak üzerinde saat 22.45 sıralarında iddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir araç sokağa gelerek halıya sarılı olan bir erkek cesedini yolun ortasına atarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki evlerde oturan vatandaşlardan yaşlı bir kadın halıya sarılı bir cesedin yola atıldığını fark etti. Yaşanılan olay üzerine yaşlı kadın polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafından da giriş ve çıkışı yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin sarıldığı halıyı inceledi. Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı.

CESEDİ ATIP KAÇTILAR

Yapılan incelemelerde halıdaki cesedin Özbekistanlı bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde cesedi bırakan kamyonet Esenler'de bir adreste bulundu. Çalışmalarını devam ettiren ekipleri şüpheli Abdulborıy M. ve onun imam nikahlı eşi Mukhtasarkhon M. ile 3 akrabasını gözaltına aldı.

CESEDİ STREÇ FİLME SARMIŞ

Gözaltına alınan şüphelilerden Abdulborıy M. verdiği ifadede vahşi cinayeti anlattı. Abdulborıy M. ifadesinde; " Şahsın boşandığı eşi ile imam nikahlı olarak evlendim. Bu evliliği bir türlü kabul etmedi. Süreli tehdit ve rahatsz ediyordu. 23 Eylül günü de çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi. Aramızda tartışma çıktı. Ardından olay gerçekleşti. Öldüğünü anlayınca önce streç filme sardım ardından halıya sardım. Ardından akrabamı aradım. Kamyonetle sanayide çalıştığım dükkana cesedi götürdük. Bir gece orada kaldı. Daha sonra bir başka nakliyeci ile cesedi götürüp yol kenarına attık" dediği öne sürüldü.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken ölen adamın ilk eşinden olan 3 çocuğu da koruma altına alındı.