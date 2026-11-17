Halıyı temizlerken yapılan bu hatadan kaçının

Halı temizliğinde yapılan en yaygın hatalardan biri, lekeyi çıkarmak için sert fırçayla yoğun şekilde ovalamak. Bu işlem halı liflerinin yıpranmasına, tüylerin bozulmasına ve lekenin daha geniş alana yayılmasına neden olabilir.

Ayrıca her leke aynı yöntemle temizlenemiyor. Yağ, mürekkep, kan ve kahve gibi farklı lekeler için farklı uygulamalar gerekebiliyor. Bu nedenle temizlik ürününün halının yapısına uygun olması önem taşıyor.