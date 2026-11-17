Ev temizliğinde en zor işlerden biri halıya yerleşen inatçı lekelerle mücadele etmek. Defalarca silinmesine rağmen çıkmayan lekeler, halının görünümünü de bozabiliyor. Oysa doğru malzemeyle ve uygun şekilde uygulanan basit bir yöntem, temizlik sürecini kolaylaştırabiliyor. İşte halı temizliğinde dikkat çeken pratik çözüm...
Halıdaki yeni oluşmuş lekelerde ilk yapılması gereken işlem, fazla sıvıyı bekletmeden almaktır. Temiz ve emici bir bez ya da kağıt havlu yardımıyla lekenin üzerine hafifçe bastırılarak sıvı çekilebilir.
Bazı yıkanabilir ve renk dayanımı uygun halılarda suyla seyreltilmiş beyaz sirke, hafif lekelerin temizliğinde tercih edilebiliyor.
Uygulama için şu adımlar izlenebilir:
Bir miktar beyaz sirke ile suyu uygun bir kapta seyreltin.
Karışımı doğrudan halıya dökmek yerine temiz bir beze uygulayın.
Lekeli bölgeye bastırarak tampon hareketlerle müdahale edin.
Ardından temiz, nemli bir bezle bölgedeki kalıntıları alın.
Halının tamamen kurumasını bekleyin.
Bu yöntemi uygulamadan önce halının görünmeyen küçük bir bölümünde renk testi yapılması gerekiyor. Yün, ipek ve hassas dokulu halılarda üreticinin temizlik talimatları dikkate alınmalı.
Halı temizliğinde yapılan en yaygın hatalardan biri, lekeyi çıkarmak için sert fırçayla yoğun şekilde ovalamak. Bu işlem halı liflerinin yıpranmasına, tüylerin bozulmasına ve lekenin daha geniş alana yayılmasına neden olabilir.
Ayrıca her leke aynı yöntemle temizlenemiyor. Yağ, mürekkep, kan ve kahve gibi farklı lekeler için farklı uygulamalar gerekebiliyor. Bu nedenle temizlik ürününün halının yapısına uygun olması önem taşıyor.
Temizlik işleminin ardından halının ıslak bırakılmaması gerekiyor. Nemli kalan bölgelerde kötü koku ve küf oluşumu görülebiliyor. Bu nedenle işlem sonrasında ortamın havalandırılması ve halının tamamen kurumasının sağlanması öneriliyor.