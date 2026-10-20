Halil Falyalı suç örgütü davasının görülmesine devam edildi: Bilirkişi raporu beklenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı'nın kurduğu suç örgütünün yasa dışı bahis organizasyonu yürüttüğü iddiasıyla, aralarında Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ile bir kumarhane müdürünün de bulunduğu 250 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

DURUŞMADA BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Başka suçlardan tutuklu olan bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Dosyaya gelen evrakı okuyan hakim, önceki celsede istenen bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını belirterek sanıklara söz verdi. Sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve suçsuz olduklarını savunarak beraat talebinde bulundu.

BANKA HESAPLARINDAKİ BLOKELERİN KALDIRILMASI TALEBİ

Söz alan sanık avukatları, eksik hususların giderilmesini ve bazı sanıkların banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, adli bilişim uzmanı, bankacılık hesap uzmanı ve banka ve kripto varlık uzmanından oluşan üç kişilik bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun beklenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti. Duruşma, 24 Mart 2027 tarihine ertelendi.

SANIKLARIN 51 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 35'i örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 250 sanık hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, 35 sanığın "suç örgütü yöneticiliği" suçundan 51 yıl 9 aya kadar, diğer 215 sanığın ise farklı suçlardan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İŞTE İDDİANAMEDEN DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR…

Ayrıca, iddianamede, yasa dışı bahis suçunun internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri aracılığıyla işlendiği vurgulanmıştı. Yasa dışı bahis sitesinin kurulabilmesi için öncelikle canlı bahis oynatılmasını sağlayan bir yazılım satın alındığı, bu yazılımın web sitesine yüklenmesiyle yasa dışı bahis faaliyetinin başlatıldığı belirtilmiş, sonraki aşamada ise siteyi kuran kişinin bir organizasyon oluşturduğu aktarılmıştı. Bu organizasyonda, sitenin canlı destek sisteminde görev yapacak, bahis konusu spor müsabakalarını ve bahis oranlarını takip edecek, teknik sistemin işleyişini sağlayacak, sitenin kapatılması durumunda yenisini kuracak ve yeni siteyi sanal ortamda duyuracak farklı kişilerin görevlendirildiği kaydedilmişti.

ÖRGÜT İÇİNDE FARKLI GÖREVLER BULUNUYOR

İddianamede, yasa dışı bahis organizasyonunun çok sayıda farklı gruptan oluştuğuna dikkat çekilmişti. Bu kapsamda teknik altyapıyı yönetenler, tanıtım ve reklam yapanlar, para transferlerini organize edenler, ATM'lerden para çekenler ve saha elemanları gibi farklı rollerin bulunduğu belirtilmişti. Örgüt yöneticilerinin kimliklerini gizlemek amacıyla alt kademelerdeki kişilerle sınırlı temas kurdukları ve finansal kayıtlarda iz bırakmamaya çalıştıkları ifade edilmişti.

HESAPLAR ÖĞRENCİ, EV HANIMI VE EMEKLİLER ADINA AÇILMIŞ

İddianamede, yasa dışı bahis organizasyonunda kullanılan banka hesaplarının genellikle öğrenciler, ev hanımları, emekliler veya asgari ücretle çalışan kişiler adına açıldığı belirtilmişti. Bu kişilerin aylık kazanç vaadiyle organizasyona dahil edildiği, söz konusu hesaplarda toplanan suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle nakde çevrildiği aktarılmıştı. Yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerinde kullanıcılarla canlı destek sistemleri üzerinden iletişim kurulduğu, kullanıcıların bahis oynayabilmek için üçüncü kişilere ait hesaplara para transferi yaptığı da iddianamede yer almıştı.

PARA TRANSFERLERİNDE "BAHİS" VE "BET" İFADELERİNDEN KAÇINILDI

İddianamede, bahis işlemlerini gizlemek amacıyla kullanıcılara para transferleri sırasında "bahis" veya "bet" gibi ifadeleri kullanmamaları yönünde uyarılar yapıldığının tespit edildiği vurgulanırken, para transferlerinde genellikle otomatik para çekme makineleri (ATM), mobil bankacılık ve internet bankacılığı yöntemlerinin kullanıldığı, işlemlerin farklı şehirlerde yaşayan kişiler aracılığıyla gerçekleştirildiği anlatılmıştı. Son aşamada ise örgüt yöneticilerinde toplanan suç gelirlerinin kripto varlıklara çevrildiği yer almıştı.