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Giriş Tarihi: 05.11.2026 16:18

Halılar evlerden çıkıyor mu? Zemin dekorasyonunda yeni dönem başladı

Toz tutuyor, alerjen besliyor, yıkaması ve taşıması zahmetli… Halıdan yorulan birçok kişi zeminlerini değiştirmeye başladı. Evlerde artık halının yerine çok daha pratik seçenekler konuşuluyor.

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Halılar evlerden çıkıyor mu? Zemin dekorasyonunda yeni dönem başladı
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Halıyı kaldırıp yıkamak, kurumasını beklemek, sonra yeniden sermek... Üstelik evde çocuk, kedi ya da köpek varsa leke ve toz derdi hiç bitmiyor. Bu yüzden son dönemde pek çok kişi "halı olmadan da olur mu?" diye düşünmeye başladı. Dekorasyon dünyasında da halıların yerine geçen yeni seçenekler öne çıkıyor.

Halılar evlerden çıkıyor mu? Zemin dekorasyonunda yeni dönem başladı

Bu seçenekler hem temizlik yükünü azaltıyor hem de salonlara farklı bir görünüm katıyor. Peki halının yerini tutabilecek bu çözümler neler, hangisi hangi evde işe yarıyor?

İşte öne çıkan seçenekler.

Halılar evlerden çıkıyor mu? Zemin dekorasyonunda yeni dönem başladı

1. Yıkanabilir kilim halılar

Halıdan vazgeçmek istemeyenler için en kolay geçiş. Bu halılar genellikle makinede yıkanabiliyor ve ince yapıları sayesinde taşınması kolay. Leke, toz ve evcil hayvan tüyü derdi olanlar için pratik bir çözüm.

Çocuklu aileler, evcil hayvan sahipleri, temizlik yükünü azaltmak isteyenler için son derece uygun bir seçenek.

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Halılar evlerden çıkıyor mu? Zemin dekorasyonunda yeni dönem başladı

2. Vinil ve PVC zemin örtüleri

Suya ve lekeye dayanıklı, silinerek temizlenen bu örtüler mutfak, antre ve çocuk odalarında tercih ediliyor. Desen çeşitliliği geniş olduğu için dekoratif bir görünüm de sunuyor.

Dikkat: Ucuz modellerde zamanla renk solması ve kaymaya karşı yetersiz taban yapısı görülebilir.

Halılar evlerden çıkıyor mu? Zemin dekorasyonunda yeni dönem başladı

3. Jüt ve hasır halılar

Doğal liflerden üretilen bu halılar, sade ve ferah bir görünüm veriyor. Yaz aylarında serin tuttuğu için de tercih ediliyor.

Dikkat: Su ve nem ile temasta kolay zarar görür, yoğun lekeli alanlar için uygun değil.

Halılar evlerden çıkıyor mu? Zemin dekorasyonunda yeni dönem başladı

4. Kilim ve dokuma örtüler

İnce ve hafif yapıları sayesinde silkelenerek veya makinede yıkanarak temizlenebiliyor. Halıya göre çok daha az yer kaplıyor, mevsime göre değiştirmek kolay.

Halılar evlerden çıkıyor mu? Zemin dekorasyonunda yeni dönem başladı

5. Halı karoları (modüler zemin kaplamaları)

Küçük parçalar halinde döşenen bu karolar, lekelenen parçanın tek başına değiştirilmesine izin veriyor. Özellikle ofislerde ve çocuk odalarında tercih ediliyor.

Halılar evlerden çıkıyor mu? Zemin dekorasyonunda yeni dönem başladı

6. Halısız zemin: Parke, seramik ve laminat

Bazı kişiler zeminin kendisini öne çıkarmayı seçiyor. Geniş açık alanlar ve minimalist dekorasyonda tercih ediliyor. Isı yalıtımı ve ses azaltma için ise küçük bir kilim ya da paspas eklemek mümkün.

Halılar evlerden çıkıyor mu? Zemin dekorasyonunda yeni dönem başladı

7. Yerden ısıtma sistemleri

Evlerde yerden ısıtmanın yaygınlaşması, kışın "ayaklar üşümesin" diye halı serme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Halılar evlerden çıkıyor mu? Zemin dekorasyonunda yeni dönem başladı

Halı Devri Tamamen Kapanıyor Mu?

Hayır. Halı, sıcaklık, konfor ve ses yalıtımı konusunda hâlâ güçlü bir seçenek. Değişen şey, insanların temizlik ve pratiklik beklentisi. Bu yüzden halı yerine daha hafif ve bakımı kolay alternatifler öne çıkıyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Halılar evlerden çıkıyor mu? Zemin dekorasyonunda yeni dönem başladı
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