Halıların devri kapanıyor! Evlerin yeni dekorasyon trendi belli oldu

Büyük ve ağır halılar yerine daha sade modeller öne çıkıyor

Geleneksel ev dekorasyonunda salonun tamamına yakınını kaplayan büyük halılar sıklıkla tercih ediliyordu. Ancak günümüzde daha minimal bir dekorasyon anlayışı öne çıkıyor. Mobilyaların altında geniş alan kaplayan modeller yerine oturma grubunun önünde kullanılan daha küçük halılar tercih edilebiliyor.

Bu yaklaşım, zeminin daha fazla görünmesini sağlayarak odanın olduğundan daha geniş ve ferah algılanmasına yardımcı oluyor.