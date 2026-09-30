Haliliye’de gençliğe eğitim, teknoloji ve spor yatırımı

Haliliye Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat öncülüğünde genç nüfusa yönelik yatırımlarını sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında devam eden projelerle spor altyapısı güçlendirilirken eğitim merkezleri, ücretsiz kurslar, kütüphaneler ve teknoloji eğitimleriyle gençlerin gelişimine destek sağlanıyor. Özellikle Dağeteği bölgesinde yapımı devam eden büyük ölçekli tesisler, merkez ve kırsal mahallelere kazandırılan spor alanları ile sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim imkanları, belediyenin gençlik çalışmalarının önemli başlıklarını oluşturuyor.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI KEŞİF KAMPÜSÜ'NDE YETİŞECEK

Dağeteği Mahallesi'nde yapımı devam eden Keşif Kampüsü, çocukları ve gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Kampüste Kimya ve İnsan Bilimleri, Astronomi, Havacılık ve Uzay, Kişisel Gelişim, Destekleyici Eğitim, Doğa, Fizik, Matematik ve Teknoloji alanlarında eğitim verilmesi planlanıyor. Özel olarak tasarlanacak atölyelerde öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri, deney ve gözlem yapmaları, bilimsel düşünme ve üretme becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Kampüsün tamamlanmasıyla Haliliye'de bilim ve teknoloji odaklı eğitim çalışmalarının yeni bir merkez kazanması amaçlanıyor.

DAĞETEĞİ'NE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU

Dağeteği bölgesinde yapımı sürdürülen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da ilçenin yeni spor yatırımları arasında yer alıyor. Toplam 4 bin 200 metrekarelik alanda yükselen tesis, bin 750 metrekare kapalı alana sahip olacak. Seyirci alanları, soyunma ve antrenör odaları ile farklı kullanım bölümlerinin bulunacağı projede otopark ve çevre düzenlemeleri de gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanma aşamasına yaklaştığı tesisin kısa süre içinde hizmete sunulması hedefleniyor.

AMATÖR SPORA 100 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Haliliye Belediyesinin Dağeteği bölgesindeki bir diğer yatırımı ise yaklaşık 100 milyon TL yatırım bedeline sahip Amatör Spor Kulüpleri Tesisi. Yaklaşık 17 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen kompleks, amatör spor kulüplerinin antrenman ve müsabaka ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı. Tesiste uluslararası standartlara uygun futbol sahası, basketbol sahası, 250 kişilik seyirci tribünü, idari bina, soyunma odaları, otopark ve yeşil alanlar yer alacak. Kompleksin sportif organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek kapasitede tamamlanması amaçlanıyor.



HER YAŞTA SPORA DESTEK

Belediye, yıl boyunca düzenlediği ücretsiz spor kurslarıyla da çocuk ve gençleri farklı branşlarla buluşturuyor. Yaz ve kış spor okullarında basketbol, voleybol, futbol, tekvando, judo ve yüzme eğitimleri uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Yüzme kursları Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ile Aliya İzzetbegoviç Süleymaniye Spor Kompleksi'nde düzenlenirken yaz döneminde 7-14 yaş grubundaki çocuklara temel yüzme becerileri ve farklı yüzme teknikleri öğretiliyor. BESYO, POMEM ve PMYO sınavlarına hazırlanan gençlere de ücretsiz parkur eğitimi veriliyor. Adaylar kuvvet, sürat, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor.



ATA SPORLARI İLE MODERN BRANŞLAR AYNI TESİSTE

Gençlere yönelik bir diğer proje olan Açık Okçuluk Tesisi ve Çok Amaçlı Spor Salonu ise yaklaşık 9 bin 100 metrekarelik alanda farklı spor branşlarını aynı çatı altında buluşturacak. Ata sporu okçuluğun yeni nesillere aktarılmasının amaçlandığı projede açık okçuluk alanının yanı sıra hentbol, voleybol ve basketbol salonları bulunacak. Minder sporlarına da imkan sağlayacak tesiste matrak, güreş, karate, judo ve tekvando branşlarına yönelik alanlar oluşturulacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör