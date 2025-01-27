Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ’yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatıldı

ID danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme'" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

OYUNCULAR İFADE VERİYOR

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a bağlı oyuncular tanık olarak dinlemeye devam ediyor. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci, Nejat İşler ve Rıza Kocaoğlu ifade vermişti.

HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU'NA YALAN TANIKLIK SUÇLAMASI

Soruşturma detaylarının arasında ifade veren oyuncuların kaçamak, ve Barım'ı koruma yönelik beyanda bulundukları değerlendirildi. Tanık olarak dilenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadelerinde olayların faillerinden Memet Ali Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle "Yalan Tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.