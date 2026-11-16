Halıya sarılı cesedin katil zanlıları yakalandı

Beşiktaş Kuruçeşme'de 24 yaşındaki Umut Andık'ın hayatını kaybettiği eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada ortaya çıkarılan ikinci cinayetin ayrıntıları netleşiyor. Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde bulunan erkek cesedinin kimliğinin Oğuzhan Kalkan olduğu belirlendi. Bir süredir Gürcistan'da yaşadığı öne sürülen Kalkan'ın 2 Kasım'da İstanbul
'a geldiği tespit edildi. Genç adamın, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paranın bir kısmını gizlice aldığı gerekçesiyle öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler de yakalanırken, Kuruçeşme saldırısıyla bağlantılı soruşturmada gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.