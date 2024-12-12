Haberler Yaşam Haberleri Halka arz takvimi aralık 2024: 2 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta yeni halka arz olan şirketler hangileri, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:21

Halka arz takvimi aralık 2024: 2 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta yeni halka arz olan şirketler hangileri, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketlerin halka açıldığı sistemde 2 yeni yatırım takip ediliyor. Halka arz takvimi aralık 2024 yeni yıl gelmeden yatırımcıların odak noktası haline geldi. Hisse fiyatı, borsa kodu, lot sayısı, büyüklük gibi detaylarla sorgulanan takvimde 2 açık talep süreci var. Peki; Bu hafta yeni halka arz olan şirketler hangileri, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte, konuya ilişkin detaylar...

Halka arz takvimi aralık 2024: 2 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta yeni halka arz olan şirketler hangileri, kaç lot verir?

SPK bülteni ile incelen halka arz takvimi bu ay için yayında. Öte yandan taslak olarak hazırlanan şirketler de listede yerini alıyor. Çağdaş Cam ve Sümer Varlık şirketlerinin talep süreci başladı. İşte, 2024 Aralık ayında halka arz olan şirketlerin detayları...

HALKA ARZ TAKVİMİ ARALIK 2024

SPK başvurusu onaylanan şirketlerin yatırımcılarla buluştuğu halka arz süreci aralık ayında da takip ediliyor.

2024 Aralık ayıyla birlikte listeye 2 yeni şirket girdi. Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arz bilgileri paylaşıldı ve talep toplama süreci başladı.

İşte, detaylar...

SÜMER VARLIK HALKA ARZ BİLGİLERİ

Sümer Varlık 12-13 Aralık tarihlerinde talep işlemlerini bitirecek:

Halka Arz Fiyatı: 22,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 28, 000, 000 Lot

Bist Kodu: SMRVA

Pazar: Ana Pazar

Halka Açıklık: Yüzde 23,73

Halka Arz Büyüklüğü: 616 Milyon TL

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ

Çağdaş Cam 11-12 Aralık tarihlerinde talep işlemlerini bitirecek.

Halka Arz Fiyatı: 20,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 42, 000, 000 Lot

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Açıklık: Yüzde 25

Halka Arz Büyüklüğü: 840 Milyon TL

HALKA ARZLAR KAÇ LOT VERİR?

Çağdaş Cam Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 300 Bin katılım ~ 140 Lot (2800 TL).

- 700 Bin katılım ~ 60 Lot (1200 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (760 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (560 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (440 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (360 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (320 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (280 TL).

Sümer Varlık Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

300 Bin Katılım: 94 Lot (2.068 TL)
700 Bin Katılım: 40 Lot (880 TL)
1.1 Milyon Katılım: 25 Lot (550 TL)
1.5 Milyon Katılım: 19 Lot (418 TL)
1.9 Milyon Katılım: 15 Lot (330 TL)
2.3 Milyon Katılım: 13 Lot (286 TL)
2.7 Milyon Katılım: 11 Lot (242 TL)
3.1 Milyon Katılım: 9 Lot (198 TL)

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Halka arz takvimi aralık 2024: 2 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta yeni halka arz olan şirketler hangileri, kaç lot verir?
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