Halka arz takvimi aralık 2024: 2 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta yeni halka arz olan şirketler hangileri, kaç lot verir?

Sümer Varlık Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

300 Bin Katılım: 94 Lot (2.068 TL)

700 Bin Katılım: 40 Lot (880 TL)

1.1 Milyon Katılım: 25 Lot (550 TL)

1.5 Milyon Katılım: 19 Lot (418 TL)

1.9 Milyon Katılım: 15 Lot (330 TL)

2.3 Milyon Katılım: 13 Lot (286 TL)

2.7 Milyon Katılım: 11 Lot (242 TL)

3.1 Milyon Katılım: 9 Lot (198 TL)