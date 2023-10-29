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Giriş Tarihi: 29.10.2023 21:23 Son Güncelleme: 29.10.2023 21:23

Halterde 67 kiloda silkmede 2019'da kırılan şu anki dünya rekoru 188 kiloyken Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kiloda silkmede kaç kilo kaldırmıştır?

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ekrandaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmada 5 Milyon Türk Lirası büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar doğru seçeneği bilmeye çalıştı. Öte yandan az önce Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Halterde 67 kiloda silkmede 2019'da kırılan şu anki dünya rekoru 188 kiloyken Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kiloda silkmede kaç kilo kaldırmıştır? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan soru ve cevabı.

Halterde 67 kiloda silkmede 2019’da kırılan şu anki dünya rekoru 188 kiloyken Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatları’nda 60 kiloda silkmede kaç kilo kaldırmıştır?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan Halterde 67 kiloda silkmede 2019'da kırılan şu anki dünya rekoru 188 kiloyken Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kiloda silkmede kaç kilo kaldırmıştır? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;

SORU: Halterde 67 kiloda silkmede 2019'da kırılan şu anki dünya rekoru 188 kiloyken Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kiloda silkmede kaç kilo kaldırmıştır?

SEÇENEKLER

A- 175
B- 180
C- 185
D- 190 (CEVAP)


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Halterde 67 kiloda silkmede 2019'da kırılan şu anki dünya rekoru 188 kiloyken Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kiloda silkmede kaç kilo kaldırmıştır?
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