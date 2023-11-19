Haberler Yaşam Haberleri Hamam böceği istilasına karşılık 2500 dolar veriyorlar! Araştırma şirketi başvuru şartlarını açıkladı…
Giriş Tarihi: 19.11.2023 15:19

Hamam böceği istilasına karşılık 2500 dolar veriyorlar! Araştırma şirketi başvuru şartlarını açıkladı…

Evlerdeki böcek istilaları oldukça can sıkıcı ve bunaltıcı olabilir. Peki bir firmanın evinize bilinçli olarak 100 adet hamam böceği koymak istediğini söylesek? Yapacakları bir araştırma için evlerini gönüllü olarak hamam böceği istilasına uğratacak katılımcılar arıyor.

Hamam böceği istilasına karşılık 2500 dolar veriyorlar! Araştırma şirketi başvuru şartlarını açıkladı…

Bir ilaçlama şirketi yayınladığı, basın bülteninde "Teknoloji ilerledikçe, zararlılardan (özellikle hamam böceklerinden) kurtulmanın her zaman en yeni ve en iyi yollarını arıyoruz" dedi.

Bu çalışmada, evdeki hamam böceği istilasında kullanacakları yeni ilacın ne kadar etkili olduğunu ölçebilmek yapmak istediklerini söyleyen firma, karşılığında ise "2.500 dolar ödemeye hazırız" dedi.

ARAŞTIRMAYA KATILMANIN KURALLARI

Araştırmanın kurallarını açıklayan şirket, şunları söyledi: "Evin sahibi olmanız ya da ev sahibinden yazılı onay almanız gerekiyor."

"Hak kazanmak için 21 yaşında veya daha büyük olmanız gerekir."

"Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor olmalısınız."

"Test edilen tüm hamam böceği ilaçlamaları aile ve evcil hayvanlar için güvenli olacaktır."

"Çalışma süresince herhangi bir ek hamam böceği ilacı denememelisiniz"

"Araştırmanın sonunda hamam böceği istilası ortadan kalkmazsa, geleneksel hamam böceği ilaçlama seçeneklerini size hiçbir ücret ödemeden kullanacağız."

"Bu çalışmanın süresi yaklaşık 30 gün olacak."

Firma, kriterlere uyan herkesi başvuru formunu doldurmaya davet ediyor.

Ek olarak uzmanlar, yıllardır hamam böceklerinin haşere kontrolü konusunda kullanılan geleneksel yöntemlere karşı daha bağışıklık kazandığı konusunda uyardığını unutmamak gerektiğini söylüyor.

Purdue Üniversitesi'ndeki araştırmacıların 2019 yılında yaptığı bir araştırma, hamam böceği türlerini öldürmenin giderek zorlaştığına dair kanıtlar buldu. Bu, dünya çapındaki zararlıların farklı türdeki böcek ilaçlarına karşı daha dirençli hale geldiğini ortaya çıkarıyor.

Araştırmanın başyazarı Michael Scharf, yaptığı açıklamada, "Birden fazla böcek ilacı sınıfına aynı anda direnç geliştiren hamam böceklerine karşı kimyasal kullanmak da giderek zorlaşıyor" dedi.

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Hamam böceği istilasına karşılık 2500 dolar veriyorlar! Araştırma şirketi başvuru şartlarını açıkladı…
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