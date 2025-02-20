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Giriş Tarihi: 20.2.2025 17:55

Hamile eşini gözünü kırpmadan vurdu!

Kütahya'da eşi tartışan kadın annesinin evine gitti. Eşi ile sokakta karşılaşan koca, yanındaki silahla hamile eşini gözünü kırpmadan vurdu. Talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan cani koca yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

DHA
Hamile eşini gözünü kırpmadan vurdu!

Olay, Kütahya'da meydana geldi. Bir süre önce eşi Y.K. ile tartışan F.K., annesinin evine gitti. Y.K., bugün sokakta gördüğü hamile eşi F.K.'yi tüfekle vurup kaçtı.

F.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. F.K., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla Sultanbağı Mahallesi Geçit Sokak'ta suç aleti tüfek ile birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.K. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Tedavisi süren F.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Hamile eşini gözünü kırpmadan vurdu!
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