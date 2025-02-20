Hamile eşini gözünü kırpmadan vurdu!

Olayın ardından kaçan Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla Sultanbağı Mahallesi Geçit Sokak'ta suç aleti tüfek ile birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.K. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Tedavisi süren F.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.