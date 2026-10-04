Hamile eşini katleden caniye indirimsiz müebbet

Konya'nın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer (40), 16 Aralık 2020'de 3 çocuğunun annesi ve 6,5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) tüfekle 5 el ateş ederek katletti. Cani koca, cinayete gerekçe olarak eşinin kendisini aldattığını ve karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını öne sürdü. Ancak yapılan DNA testlerinde anne karnındaki bebeğin %99.99 oranında biyolojik babasının sanık Ali Rıza Yüzer olduğu ortaya çıktı.

İSTİNAF DİRENDİ

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa 'iyi hal' indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise 'şüpheden sanık yararlanır' gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla düşürdü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu kararı bozdu. Ancak istinaf mahkemesi kararında direnerek sanığa yine aynı indirimi uyguladı. Dosyanın gittiği Yargıtay Ceza Genel Kurulu, oy çokluğuyla haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine hükmetti. Bu karara uyan istinaf mahkemesi, katil zanlısı Ali Rıza Yüzer'i haksız tahrik indirimi uygulamadan müebbet hapse çarptırdı.

EŞİNİN KOLUNU KIRDI

Müebbet hapis cezasının gerekçesini açıklayan mahkeme, Sadife Yüzer'in eşini aldattığı iddiasının hiçbir şekilde ispatlanamadığını, aksine sanığın eşine yönelik sürekli baskı ve şiddet uyguladığının maddi delillerle kanıtlandığını bildirdi. Sanığın cinayeti öfke veya şiddetli elem altında işlediğine dair iddialarını yargılama aşamalarında sürekli değiştirmesi ve geliştirmesi sebebiyle savunmaları inandırıcı bulunmadı. Kararda ayrıca sanığın birçok iddiasının hayatın olağan akışına uymadığı da vurgulandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör