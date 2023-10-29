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Giriş Tarihi: 29.10.2023 12:48 Son Güncelleme: 29.10.2023 13:13

Hamile kadın eşi tarafından boğularak öldürüldü

Adana’da 4 aylık hamile Hatice Demir, eşi Emrah Demir tarafından boğularak öldürüldü. Emrah Demir gözaltına alınırken genç kadının kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu çıkacak.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Hamile kadın eşi tarafından boğularak öldürüldü

Adana'da 4 aylık hamile Hatice Demir (21) kocası Emrah Demir tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edildi. Vücudunda darp izi bulunmayan Hatice Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Emrah Demir'in sorgusu sürüyor.

"GALİBA EŞİMİ ÖLDÜRDÜM"

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emrah Demir, 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sokağa çıkan Emrah Demir, komşularına 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerini sevk edildi. Sağlık ekipleri Hatice Demir'in öldüğünü belirledi ancak vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE

Olayın ardından şoka giren Emrah Demir polis tarafından gözaltına alındı. Boğularak öldürüldüğü değerlendirilen Hatice Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emrah Demir, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hamile kadın eşi tarafından boğularak öldürüldü
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