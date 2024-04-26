Hamileler Uçağa Binebilir Mi? Hamilelikte Uçak Yolculuğu Tehlikeli Mi, Hangi Aylarda Binilir?

Hamile kadınların uçağa binmesi ile ilgili riskler ortaya çıkabilir. Bu nedenle belirli bir aya kadar bebek bekleyen anne adaylarının uçağa binmesine izin verilirken belirli bir süreden sonra uçağa binmeleri kabul edilen bir durum değildir. Hamilelikte uçağa binmek konusunda endişeli olan anne adaylarının kuralları bilmesi önemlidir. Hamileler uçağa binebilir mi, uçak yolculuğu tehlikeli mi ve hangi aylarda binilir soruları hava yolu şirketlerince yanıtlanır.

Hamileler Uçağa Binebilir mi?

Bebekler doğmadan önce anne adaylarının dikkat etmeleri gereken birçok önemli durum bulunur. Bunlardan birisi de uçak yolculuğudur. Anne adayları hamilelik döneminde çeşitli nedenlerle uçağa binmek durumunda kalabilirler. Ancak bu durum onları bir hayli tedirgin eder. Böyle durumlarda uçağa binmeden önce hamilelik risklerinin araştırılması gerekir.

Hamile kadınların belirli bir süre boyunca uçağa binmelerinde herhangi bir sakınca bulunmaz. Bu durum hem anne hem de bebek için bir risk taşımamaktadır. Uçak yolculuğu sırasında vücut basınç farkı karşısında kalsa dahi bu durum amniyotik zarları etkilememektedir. Bebeğin etrafında bulunan zar dış hava ile temas halinde olmadığından kolay kolay yolculuktan etkilenmez. Bununla birlikte radyasyon faktörünün de bebeğe herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Kaç Aylık Hamile Kadın Uçağa Binemez?

Hamilelik döneminde belirli bir aydan sonra uçağa binilmesi ise riskli bir durum olarak görülmektedir. 7. Ayını tamamlayan yani 28 haftayı bitiren hamile kadınların uçağa binebilmesi için doktordan bir izin belgesi ya da rapor göstermesi gerekir. Bu raporun da 7 günden daha eski olmaması gerekir. Kadınlar doktor raporu ile 36. haftaya kadar uzun mesafeli uçuşlara katılabilirler. Çoğul gebelik durumlarında ise 32. haftaya kadar uzun mesafeli uçuşlara katılabilme durumu bulunmaktadır.