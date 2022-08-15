Haberler Yaşam Haberleri Hamilelikte Kabızlık Nasıl Giderilir? Hamilelikte Kabızlığa Ne İyi Gelir, İlaç Kullanmadan Doğal Yollarla Ne Yapılır?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 16:32 Son Güncelleme: 15.8.2022 17:00

Hamilelikte Kabızlık Nasıl Giderilir? Hamilelikte Kabızlığa Ne İyi Gelir, İlaç Kullanmadan Doğal Yollarla Ne Yapılır?

Hamilelikte, spor yapmamak, düzensiz beslenmek, yeterli miktarda lif, vitamin ve mineral alamamak kabızlığın ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Hamilelikte kabızlık nasıl giderilir sorusu, birçok anne adayının merak ettiği bir konudur. Hamile kadınlar için sağlıklı beslenme, hem bebeğin sağlığı, hem de sindirim problemlerinin oluşmaması açısından önemlidir. Bu yüzden, hamilelikte kabızlığa ne iyi gelir sorusuna cevap aranmalıdır. Peki, hamilelikte kabızlık nasıl giderilir? Hamilelikte kabızlığa ne iyi gelir, ilaç kullanmadan doğal yollarla ne yapılır? İşte hamilelerde kabızlığı geçirmenin yolları hakkında detaylar yazımızda…

Hamilelikte Kabızlık Nasıl Giderilir? Hamilelikte Kabızlığa Ne İyi Gelir, İlaç Kullanmadan Doğal Yollarla Ne Yapılır?

Gebeliğin en zorlayıcı yanlarından biri, kabızlıktır. Yanlış beslenme alışkanlıklarının yanı sıra, biyolojik nedenlerden dolayı da meydana gelebilir. Gebelikte en sık görülen rahatsızlıklardan biridir, sağlıklı beslenme ile büyük ölçüde önlenebilir. Doktora gitmeden ve müshillere başvurmadan önce, hamilelikte kabızlık nasıl geçer sorusuna yanıt aranmalıdır. Hamilelerde kabızlığı geçirmenin yolları arasında işe yarar yöntemler bulunur. Peki, hamilelikte kabızlık nasıl giderilir? Hamilelikte kabızlığa ne iyi gelir, ilaç kullanmadan doğal yollarla ne yapılır? İşte hamilelikte kabızlığa ne iyi gelir ile ilgili merak edilenler…

Hamilelikte Kabızlık Nasıl Giderilir?

Kabızlık, hamilelikte en sık görülen sorunlar arasında yer alır. Doğru ve sağlıklı beslenme, sıvı alımı ve egzersiz, genellikle kabızlığı önlemeyi mümkün kılar. Bunların işe yaramadığı durumlarda, bir doktora danışılması ve bazı müshillerin kullanılması uygun olur. Aşağıda, hamilelikte kabızlığa iyi gelen besinler sıralanmıştır.

  • Taze sebze ve meyveler ile kuruyemişler (ıspanak, pırasa, çiğ ve yeşil yapraklı sebzeler, portakal, elma, üzüm, kayısı, karpuz, kavun, şeftali, kuru erik, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm)
  • Yüksek lifli tahıllar
  • Yeterli su tüketimi (Uyandıktan sonra ilk olarak bir bardak soğuk su içilmelidir. Soğuk su, mide mukozasını uyarır. Mide-kolon refleksini hareketlendirir ve kolon geçişinin hızlanmasını sağlar.)
  • Meyve suları, süt, bitki çayları
  • Beyaz ekmeğe ek olarak 1-2 dilim kepek ekmeği (Kepek ekmeği çok tüketilmemelidir. Aksi halde, kansızlığa yol açar)

Hamilelikte Kabızlık Neden Olur?

Araştırmalara göre kabızlığın, gebe kadınların % 12 ila 39'unu etkilediği düşünülür. Hamilelik sırasında çeşitli faktörler, kabızlığın ortaya çıkması için uygun ortamı hazırlar. Gebelik süresi boyunca, fiziksel aktivitede meydana gelen azalma ile bağırsak hareketleri yavaşlamaya ve daha az oksijenli hale gelmeye başlar. Haftalar geçtikçe, uterus bağırsakları gittikçe sıkıştırır ve daha da tembelleştirir.

Hamilelikte aneminin önlenmesi veya tedavisi için verilen demir takviyeleri, içeriğe bağlı olarak kabızlığa neden olabilir. Kabızlık genellikle gebeliğin ikinci evresinde daha belirgin olarak kendini gösterir. Doğumdan sonra bile, iki ila üç ay boyunca devam edebilir. Bu durum, yeterli sıvı alımı, doğru beslenme ve spor ile normale döner.

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Hamilelikte Kabızlık Nasıl Giderilir? Hamilelikte Kabızlığa Ne İyi Gelir, İlaç Kullanmadan Doğal Yollarla Ne Yapılır?
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