Hamileyken Mezarlığa Gidilir Mi? Hamileyken Mezarlık Ziyareti Yapılır Mı?

Hamileyken mezarlığa gitmek anne adayını üzüntülü bir ruh haline sokabilir. Bunun bebeğin sağlığına olan etkisi ise sağlıkçılar tarafından cevap getirilen bir konudur. Aynı zamanda işin dini ve kültürel bir boyutu vardır ve hemen her kültür ve dinde hamilelerin yapabilecekleri ve yapamayacakları net ifadelerle bellidir. Anne adaylarının hamileyken mezarlığa gidilir mi, mezarlık ziyareti yapılır mı? konusunda bilgi sahibi olmaları gerekir.

Hamileyken Mezarlığa Gidilir Mi?

Hamileyken mezarlığa gitmek ya da cenazelere gitmek çoğunlukla kişisel inançlara ve kültürel alışkanlıklara bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanabilir. Fakat bilimsel veya tıbbi anlamda bakıldığında, hamileyken mezarlığa gitmek veya benzeri yerlere gitmek, hamilelik sağlığı üzerinde doğrudan olumsuz bir etkiye sahip değildir.

Bazı kültürlerde hamile kadınlar mezarlık ziyareti yapabilirler veya belirli yerlere gitmeleri direkt olarak kötü şans olarak yorumlanır. Tüm bu inançlara ve kültürlere saygı göstermek gerekir.

Hamileyken Mezarlık Ziyareti Yapılır Mı?

Hamileyken mezarlığa gitmenin önünde dini bir engel görülmez. Anne adayları gönül rahatlığı ile kabristana gidebilirler.

Fakat mezarlıklar hüzünlü ve kederli yerler oldukları için bazı psikologlara göre hamile kişilerin çok sık mezarlığa gitmesi ve cenaze törenlerine katılması annenin psikolojisini olumsuz etkileyerek bebeğe dolaylı yoldan zarar verebilir.

Örneğin depresif bir ruh haline bürünen anne birkaç gün iştah kesintisi yaşayabilir ve bu durum da bebeğin yeteri kadar beslenememesi durumunu doğurabilir.