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Giriş Tarihi: 14.11.2026 15:23

Hamzabeyli gümrük sahasında 558 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası’nda gerçekleştirdikleri operasyonda 558 milyon 594 bin TL değerinde kaçak ticari eşya ele geçirdi.

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Ali Can ZERAY Ali Can ZERAY
Hamzabeyli gümrük sahasında 558 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
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Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, rutin saha kontrolleri sırasında şüpheli hareketlerini tespit ettikleri bir TIR'ı takibe aldı. Araçta yapılan kontrollerde, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan Türkiye'ye sokulmak istenen çok sayıda kaçak ürün bulundu. Aramalarda 193 bin 31 adet elektronik sigara ve aksamı, 3 bin 600 sigara filtresi, 4 bin 700 cep telefonu, 8 bin 233 ilaç ile 11 bin 263 gözlük ve aksesuarı ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin TL olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği belirtildi.

#EDİRNE
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Hamzabeyli gümrük sahasında 558 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
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