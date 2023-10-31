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Giriş Tarihi: 31.10.2023 13:19 Son Güncelleme: 31.10.2023 13:42

Handa, odabaşı ile mülk sahipleri arasında kriz

Beyazıt’taki bir handa, mülk sahipleri ile odabaşı arasında kriz çıktı. Handa 60 yıldır odabaşılık yapan kişi, yılda 2 milyonluk kira gelirini zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Mülk sahipleri adına devreye giren avukat Işıl Gülümser, ihtarname göndererek odabaşı Selman T.'den hanı terk etmesini istedi. İhtar sonrası ölümle tehdit edildiğini iddia eden avukatın aracı motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan odabaşı Selman T., silahla tehditle azmettirme suçundan sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti ve yakalama kararı talep etti. Öte yandan şüpheli Selman T.'nin Beyazıt'ta avukat Işıl Gülümser'i tehdit ettiği için suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da soruşturmasının bulunduğu öğrenildi.

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Handa, odabaşı ile mülk sahipleri arasında kriz

İstanbul Barosu'na üye olan avukat Işıl Gülümser, 23 Ekim akşamı, beraberindeki bir kişiyle Beyazıt'tan yola çıktı. Saat 20.10 sıralarında Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu kavşağını geçen Gülümser, seyir halindeyken üzerinde iki kişinin bulunduğu bir motosikletin kendisini takip ettiğini fark etti. Gülümser'in, iki kişinin de kasklı olduğunu fark etmesiyle kurşun seslerini duyması bir oldu. Avukatın aracına doğru 2 el kurşun sıkan iki kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. Aracı kurşunlanan Gülümser direkt karakola gitti. Yeşilköy'de Polis Merkezi'ne giden Gülümser yaşadıklarına ilişkin ifade verdi. Araçta yapılan incelemede bir kurşun çekirdeği bulundu.

ODABAŞINI SUÇLADI

Gülümser, ifadesinde, aracının kurşunlanması ile ilgili Selman T.'nin azmettirici olduğunu öne sürerek şunları söyledi: "Bu kişi, müvekkillerime ait Beyazıt'taki handa odabaşı. Handaki kiraları toplayıp zimmetine geçirmiş. Çoğu yaşlı ve yurtdışında bulunan mal sahiplerine ödeme yapmadığı için ben de 15 Ağustos'ta ihtarname gönderdim, hanı terk etmesini istedim. İhtarnameyi gönderdiğim için ölümle tehdit edildim. Bu olayla ilgili şikayetçi oldum" dedi.

KİMSE BENİ HANDAN ÇIKARAMAZ'

Av. Gülümser ifadesinin devamında 23 Ekim günü hana giderek Selman T.'nin damadı E.Y.'ye, şahsın handan çıkması gerektiğini söylediğini ve iddiaya göre damat, kayınpederinin, "Kimse beni buradan çıkaramaz" cümlesini kurduğunu söyledi. İddiaya göre Gülümser'in aracı bu diyalogtan yaklaşık bir saat sonra da Yeşilköy'de motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı. Olaydan bir gün sonra gözaltına alınan Selaman T. ise sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti. Şüpheli Selman T., hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep etti.

"CENAZENİ KALDIRACAĞIZ"

Av. Gülümser de, Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği'nin Selman T., hakkında adli kontrol şartıyla serbest kararına itiraz etmek için tekrar adliyeye geldi. Gülümser, itiraz için hazırladığı beyanında şüpheli Selman T.'nin serbest kalmasından 3 gün sonra bilmediği bir numaradan arandığını, "Sen handaki avukat mısın? Avukat hanım bak, sana söylüyorum. Seni daha önce uyardık. Handa yaptıklarınız yetti. Sen istedin, senin cenaze namazını kılacağız" sözleri ile tehdit edildiğini ifade etti.

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Handa, odabaşı ile mülk sahipleri arasında kriz
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