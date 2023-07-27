"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi bilgi yanlıştır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Hangi bilgi yanlıştır?
A- Tüm hortumlular memelidir
B- Tüm memeliler omurgalıdır
C- Tüm omurgalılar hayvandır
D- Tüm hayvanlar omurgalıdır (CEVAP)