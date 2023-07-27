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Giriş Tarihi: 27.7.2023 23:27 Son Güncelleme: 27.7.2023 23:27

Hangi bilgi yanlıştır?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 27 Temmuz 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangi bilgi yanlıştır? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangi bilgi yanlıştır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi bilgi yanlıştır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;

SORU: Hangi bilgi yanlıştır?

A- Tüm hortumlular memelidir
B- Tüm memeliler omurgalıdır
C- Tüm omurgalılar hayvandır
D- Tüm hayvanlar omurgalıdır (CEVAP)


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Hangi bilgi yanlıştır?
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