Hangi Hastalığa Kaç Gün Rapor Verilir? Hangi Durumlarda İstirahat Raporu Alınır?

Birçok insan, hafif bir hastalık geçirdiği için işe gitmek istemeyebilir, ancak hangi hastalığa kaç gün rapor verilir sorusunun cevabı mutlaka öğrenilmelidir. Sağlık sorunları yüzünden iş yerinden izin almak bir sorun teşkil edebilir ve bu yüzden çok sayıda işçi, hangi hastalıklara rapor veriliyor diye araştırır. Ne kadar süre ile verilir ve hangi durumlarda istirahat raporu alınır sorusu birçoğu için merak uyandırıcıdır. Tek hekim ve heyet raporunu hangi hastalar alır?

Hangi Hastalığa Kaç Gün Rapor Verilir?

Hayati tehlike barındırmayan geçici hastalıklar için verilen izin süresi oldukça kısadır. Çünkü, her rahatsızlık aynı öneme sahip değildir ve bunun ayrımını iyi yapmak gerekir. Bir çalışanın, grip, zatürre veya bir kırık nedeniyle alabileceği istirahat raporu süresi 20 günü geçmeyecektir. Buna karşın, kanser ve verem gibi ölümcül hastalıklar için 1 yılı aşkın süre ile rapor verilir. Söz konusu vb. hastalıklar, uzun süreli tedavi olmayı gerektirdiği için en az 12 aylık rapor alınabilir.

Ne Kadar Süre ile İstirahat Raporu Alınır?

Çalışanlar için çok önemli bir konu olan istirahat raporu ile ilgili bilinmeyen bazı detaylar vardır. Öncelikle raporun alındığı yer süreyi belirler. Buna göre, iş yeri hekiminden alınan raporun süresi 2 gündür. Eğer, aile hekimlerinden alınırsa bu süre 10 güne çıkar. Raporda kontrol ibaresi yer alıyorsa ve sonunda işçi hala iyileşmemiş ise tekrardan en fazla 10 günlük rapor yazılır. Böylece, aile hekimi toplamda 20 günlük rapor verebilir. Hastanelerden alınan iş göremezlik raporu da aynı şekilde 10 günlüktür. Bir hekim, hastasına bir yılda en fazla 40 günlük istirahat raporu yazabilir. Heyet raporu ise SGK'nın 40 günü geçen istirahat raporu sahiplerine, iş göremezlik ödeneği ödemesi için istenir. İşverenler, ciddi bir durum olmayan ve süresi uzayan raporlar yüzünden çalışanlarının iş akdine son verebilir. Eğer, 6 haftadan daha uzun ise bu durumda çalışan işten çıkarılabilir.