Giriş Tarihi: 3.8.2025 22:22Son Güncelleme: 3.8.2025 22:22
Hangi şıkta verilen “üniversite – üniversitenin ana yerleşkesnin bulunduğu il” eşleşmesi yanlıştır?
Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL değerindeki soru açıldı. "Hangi şıkta verilen “üniversite – üniversitenin ana yerleşkesinin bulunduğu il” eşleşmesi yanlıştır?" sorusunun yanıtı izleyenler tarafından da merak edildi. Peki, "Hangi şıkta verilen “üniversite – üniversitenin ana yerleşkesinin bulunduğu il” eşleşmesi yanlıştır?" İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik sorunun yanıtı belli oldu!
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ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik soru ve yanıtı merak edildi. Yarışmacının açtırdığı 100 Bin TL değerindeki soru "Hangi şıkta verilen "üniversite – üniversitenin ana yerleşkesinin bulunduğu il" eşleşmesi yanlıştır?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik sorunun cevabı!
Hangi şıkta verilen "üniversite – üniversitenin ana yerleşkesinin bulunduğu il" eşleşmesi yanlıştır?
a) Trakya Üniversitesi – Tekirdağ
b) Ege Üniversitesi – İzmir
c) Anadolu Üniversitesi – Eskişehir
d) Akdeniz Üniversitesi – Antalya
CEVAP: A
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Hangi şıkta verilen “üniversite – üniversitenin ana yerleşkesnin bulunduğu il” eşleşmesi yanlıştır?