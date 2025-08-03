Hangi şıkta verilen “üniversite – üniversitenin ana yerleşkesnin bulunduğu il” eşleşmesi yanlıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik soru ve yanıtı merak edildi. Yarışmacının açtırdığı 100 Bin TL değerindeki soru "Hangi şıkta verilen "üniversite – üniversitenin ana yerleşkesinin bulunduğu il" eşleşmesi yanlıştır?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik sorunun cevabı!