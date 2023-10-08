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Giriş Tarihi: 8.10.2023 23:06 Son Güncelleme: 8.10.2023 23:06

Hangisi 1896'dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde yer almış olan bir spordur?

Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının 8 Ekim 2023 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Bugünkü bölümde yarışmacıya yöneltilen Hangisi 1896'dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde yer almış olan bir spordur? sorusunun yanıtı merak konusu olarak izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun yanıtı.

Hangisi 1896’dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde yer almış olan bir spordur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 8 Ekim Pazar günü son bölümüyle izlemeye sunuldu. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangisi 1896'dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde yer almış olan bir spordur? sorusunun yanıtı öğrenilmek istenerek araştırılıyor.

MİLYONER SORULARI - 8 EKİM

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında az önce sorulan sorunun yanıtı ve detaylar şöyle;



SORU: Hangisi 1896'dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde yer almış olan bir spordur?



SEÇENEKLER

A- Halter
B- Eskrim (CEVAP)
C- Tenis
D- Okçuluk


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Hangisi 1896'dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde yer almış olan bir spordur?
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