Haberler Yaşam Haberleri Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? | MİLYONER 400 BİN TL'LİK SORU
Giriş Tarihi: 13.11.2022 22:58 Son Güncelleme: 13.11.2022 22:58

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? | MİLYONER 400 BİN TL'LİK SORU

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 13 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? | MİLYONER 400 BİN TL’LİK SORU

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (13 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 KASIM 2022)

ATV ile 13 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

A- Yıldızları barışmamak
B- Perileri bağdaşmak
C- Kafası uyuşmak (CEVAP)
D- Gönlü çelinmek


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Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? | MİLYONER 400 BİN TL'LİK SORU
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