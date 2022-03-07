'Hanım ağa' Güniz Akkuş'un ifadesi ortaya çıktı! "Can güvenliğim yok, görüntülerim sızdırıldı"





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile içlerinde hanımağa lakaplı olarak bilinen, polislikten atılan ve 'hanımağa' olarak Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 isme dava açıldı. Savcılık iddianamesinde şüpheliler Güniz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş'un sosyal medyada paylaştığı videolara yer verdi.