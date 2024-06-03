"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'a Fethiye'de silahlı saldırı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkiindeki bir otelde C.E. (50) ile birlikte konaklayan 'Hanımağa' lakaplı eski emniyet mensubu Güniz Akkuş (45), otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda diz üstünden yaralanan Akkuş'un, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırganları tespiti için Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattığı ve yakalama çalışması sürdüğü öğrenildi.

Güniz Akkuş, 2022 yılında 'Kasten öldürme', 'yaralama, ve 'yağma' gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda göz altına alınarak tutuklanmıştı. 'Hanımağa' lakabı ile bilinen Güniz Akkuş, organize suç örgütü kurduğu gerekçesi ile polislikten ihraç edilmişti.