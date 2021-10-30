Aleyna Çakır
ve Esra Hankulu
'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun
'un yargılaması devam ediyor. Aleyna'nın ailesi, Hankulu ailesine destek verdi. Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören Yükseltepe mahallesindeki evinde, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından bornoz kuşağı ile asılı halde, Esra Hankulu ise Mamak'ta 5 Ağustos'ta evinde ölü bulunmuştu. Esra geceyi Uygun ile geçirmişti. Uygun iki genç kızın ölümünden sorumlu tutuluyor. Davaların birleştirilmesini ve Ümitcan'ın iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını talep eden Aleyna'nın ailesi, Esra'nın ailesinin yanında ve destekçisi olduklarını belirtti. Esen ailesi, SABAH'a açıklamalarda bulundu. Kızına yeniden otopsi yapılmasını talep ettiklerini söyleyen anne Hatun Esen, "Kızımın gözünün biri çökmüştü, her tarafı morarmıştı, darp izleri vardı, bacakları, diz kapakları sıyrılmıştı. Bunlar raporda çıkmadı" dedi. Baba Mehmet Esen ise şunları söyledi: "Bu davaların peşini bırakmayacağız. Esra'nın ailesinin her zaman yanındayız. Sırt sırta verip adaletin tecelli etmesini izleyeceğiz."