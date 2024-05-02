‘Hapis ve ağır para cezası’ ile çözüm

Son bir ayda 2 yaşlı kadının köpekler tarafından parçalanarak öldürülmesi, başıboş köpek sorununun içinden çıkılmaz bir hal aldığının göstergesi oldu. 2 yılda yaklaşık 100 kişi köpek saldırısı nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetkililer sokaklarda 10 milyon civarında başıboş köpek olduğunu değerlendiriyor. Popülasyonu artan köpekler, artık kalabalık gruplara da saldırmaya başladı. Hayati sonuçlara yol açan saldırılar kuduz tedirginliğini de beraberinde getirdi. SABAH, diğer ülkelerde yapılan uygulamaları derledi:Fransa'da evcil hayvanlarını sokağa bırakanlar, 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırılıyor.İspanya'da çip takılması zorunlu. Kısırlaştırılma da uygulanıyor. Evcil hayvanlarını sokağa terk edenlere 10 bin euro'ya kadar para cezası uygulanıyor.İngiltere'de köpeklere çip takmak zorunlu. Sahibine ulaşılamayan ya da sahiplendirilemeyen köpekler uyutuluyor.Almanya'da köpek sahibi olmak vergiye tabi. Sokaklardan toplanan hayvanlar barınağa getiriliyor.Polonya'da sahipsiz hayvanlar, sokaktan toplanılıyor. Çip takılıyor ve kısırlaştırılıyor.