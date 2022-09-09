Hapisten çıktı eşini öldürdü

Bartın'da meydana gelen olay da, Metin Ar (49) boşanma davası açan eşi Arzu Ar'ı (33) kızının yanında bıçaklayarak öldürdü. Olay sabah saatlerinde Bartın Hendek Yanı Ulus durağı mevkiinde meydana geldi. 8 aydır ceza evinde olan 2 gün önce tahliye olan Metin Ar, kızı ile birlikte çalıştığı iş yerine giden ve kendisine boşanma davası açan eşi Arzu Ar (33) ile yolda konuşmak istedi. Aralarında tartışma çıkınca yanında taşıdığı bıçakla eşi Müjde Ar'ı defalarca bıçaklayarak ağı yaraladı. Çocuğun bağırması üzerine olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yakalanıp, darp edilerek ağır yaralandı. Vücuduna ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Arzu Ar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Vatandaşların darp ettiği Metin Ar'ın Bartın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi