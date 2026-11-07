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Giriş Tarihi: 07.11.2026

Haraç çetelerine devlet kıskacı

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Haraç çetelerine devlet kıskacı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil çetelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 ayrı yeni nesil suç örgütü üyesi oldukları belirlenen 2'si 18 yaşın altında 12 şüpheli gözaltına alındı. 17 ayrı adreste yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor. Yürütülen teknik ve fiziki takipler neticesinde, şüphelilerin 7 Ekim-30 Ekim 2026 tarihleri arasında iş yeri kurşunlamaya teşebbüs, iş yerinin kurşunlanma, araç kundaklanma, tehdit yasadışı yollarla silah temini iş yeri kundaklanma gibi eylemlerin failleri oldukları belirlendi. -

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Haraç çetelerine devlet kıskacı
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