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Giriş Tarihi: 2.10.2026 11:54

Haraç çetesi üyesi 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul’da haraç istemek amacıyla ev ve işyerlerini kurşunladıkları öğrenilen ve operasyonla gözaltına alınan yeni nesil çete üyesi 11 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 ayrı kurşunlama olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 6 şarjör ve 169 mermi ele geçirildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Haraç çetesi üyesi 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haraç almak amacıyla iş yeri ve evleri kurşunlayarak para istedikleri belirlenen suç örgütünü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bazı olaylar sırasında güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda belirlenen evlere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 6 şarjör ve 169 mermi ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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Haraç çetesi üyesi 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
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