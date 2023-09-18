Adana’da haraç cinayeti: Kabul etmeyince öldürüldü

Adana'da cep telefonu satarak geçimini sağlayan 30 yaşındaki Ahmet Madarati'nin iş yerine kimliği belirsiz bir kişi geldi. Eli tüfekle zanlı Madarati'den haraç vermesini istedi. Dükkan sahibi haraç vermeyi kabul etmeyince şüpheli tarafından vurularak öldürüldü. Polis katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

HARAÇ İSTEDİ İDDİASI

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati'nin (30) yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, haraç istedi. Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi. Madarati'nin bu teklifi de reddedince şüpheli, av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı. Silahın tutukluk yapması üzerine Madarati ara sokağa kaçtı. Şüpheli, takip ettiği Madarati'yi tüfekle vurup, kaçtı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Madarati, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Madarati'nin ağabeyi Ammar Madarati, "Bir çocuk gelip, haraç istedi. Daha sonra da 3 cep telefonu istedi. Ahmed de vermeyeceğini söyledi. Sonra silahla gelip, ateş açtı. Ahmed kaçarken, peşinden gidip vurdu" diye konuştu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.