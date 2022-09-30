Haberler Yaşam Haberleri Hararet Müşürü Nedir, Ne İşe Yarar? Hararet Müşürü Arızası Nasıl Anlaşılır, Bozuksa Ne Olur?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 15:56 Son Güncelleme: 30.9.2022 15:56

Hararet Müşürü Nedir, Ne İşe Yarar? Hararet Müşürü Arızası Nasıl Anlaşılır, Bozuksa Ne Olur?

Otomobiller, günümüzde sağladığı pek çok kolaylıkla karşımıza çıkıyor. Sıklıkla kullanılan araçlarda sıklıkla arızalar meydana gelebiliyor. Bu arızalar arasında hararet sorunları da yer alıyor. Bu nedenle pek çok insan hararet müşürü nedir, ne işe yarar diye merak ediyor. Biz de bu yazımızda sizin için hararet müşürü arızası nasıl anlaşılır ve bozuksa ne olur gibi soruların yanıtlarını derledik.

Hararet Müşürü Nedir, Ne İşe Yarar? Hararet Müşürü Arızası Nasıl Anlaşılır, Bozuksa Ne Olur?

Araç arızaları söz konusu olduğunda akla ilk olarak hararet müşürü geliyor. Pek çok insan hararet müşürü nedir diye sıklıkla düşünüyor. Bu arıza birçok sürücünün başına geliyor. Peki araç için çok önemli bir parça olan hararet müşürü ne işe yarar? Eğer siz de hararet müşürü ne işe yarar, bozuksa ne olur diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hararet müşürü arızası nasıl anlaşılır gibi pek çok sorunun yanıtı, yazımızın devamında sizinle.

Hararet Müşürü Ne İşe Yarar?

Hararet müşürü, aracın ekranındaki hararet göstergesinde motor sıcaklığını görmenizi sağlar. Otomobilin motor bloğu içerisinde yer alan hararet müşürünün üzerinde ise bir kablo bulunur. Bu kablo, otomobilin göstergesine sinyal yollayarak, motor suyu sıcaklığının göstergede gözükmesini sağlar.

Pek çok insan hararet müşürü ile ısı müşürünü birbirine karıştırıyor. Bu iki ürün birbirinden oldukça farklı şeylerdir. Hararet müşürü gösterge içerisinde motor sıcaklığını görmenizi sağlarken; ısı müşürü ise motor sıcaklığının, motor kontrol ünitesine bildirimini sağlar.

Hararet Müşürü Motorun Neresinde Yer Alır?

Hararet müşürü, silindir kapağının üzerindeki radyatöre en uzak olan noktaya yerleştirilir. Hararet müşürünün nerede olduğu merak ediyorsanız, motor silindir kapağının yakınlarına bakabilirsiniz. Termostatın yanında yer alan ürün, bağlantıları sayesinde ölçümü direkt olarak göstergeye iletir. Motora yakın bir bölgede yer alan hararet müşürünü, termostatın yanında bulabilirsiniz.

Hararet Müşürü Arızası Belirtileri Nelerdir?

Hararet müşürü arızasını aşağıdaki belirtilerden anlayabilirsiniz:

  • Hararet göstergesinin çalışmaması,
  • Hararet göstergesinin yanlış değerleri göstermesi,
  • Araba ısındığında göstergede yer alan motor sıcaklığının fazla düşük göstermesi.

Bu gibi durumlarda hararet müşürü arızası olduğunu fark edebilirsiniz. Hararet müşürü arıza tespitini ise şu şekilde yapabilirsiniz:

  • Eğer hararet müşürünün yanlış bir değer gösterdiğini düşünüyorsanız, motor sıcaklığını temassız olarak tasarlanan ısı ölçerler yardımı ile ölçerek karşılaştırabilirsiniz. Temassız ısı ölçeriniz var ise bu adım size doğruyu gösterecektir.
  • Bir diğer yöntem olarak ise aracın harareti 40 ila 50 derece arasındayken hararet müşürünün fişini çekmek. Bu işlemin ardından kontağı kapatın ve tekrar açın. Bu işlem hararet göstergesinin sıfıra düşmesine neden olacaktır. Eğer sıfıra düşerse hararet müşürü sağlamdır. Son olarak fişi yeniden takın ve kontağı tekrar kapatıp açın. Bu işlemde ise hararet değeri ful gösterecektir. Eğer ful göstermez ise hararet müşürü arızalı demektir.

Hararet Müşürü Bozulursa Ne Olur?

Hararet müşürü araç için önemli bir parça olmasına rağmen, arızalanması durumunda aracın çalışmasına herhangi bir şekilde etki etmez. Hararet müşürü olmadan da, hararet müşürü arızalıyken de araç normal bir şekilde çalışır. Hararet müşürünün amacı; çeşitli sebeplerden dolayı aracın hararet yapma durumunda, aracın çok zarar görmeden fark edilerek önlem alınmasıdır.

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Hararet Müşürü Nedir, Ne İşe Yarar? Hararet Müşürü Arızası Nasıl Anlaşılır, Bozuksa Ne Olur?
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