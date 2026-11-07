Haritada kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış, yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor. Zonguldak, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Bartın'da ise şiddetli sağanak yağış öngörülüyor. Bolu ve Karabük'te ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Van'da ise bugün özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Bingöl ve Bitlis'te hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Dağların zirvelerinin beyaz örtüyle kaplanmasıyla birlikte kentte kışın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Bolu'da birkaç gündür etkili olan soğuk hava ve yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yedigöller yolu, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör