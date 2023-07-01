Harry Potter İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle Harry Potter Serisi İzleme Sırası

Harry Potter izleme sırası tıpkı diğer sinema serileri gibi kronolojik olarak izlenmeli ve olay örgüsündeki bütünlük sağlanmalıdır. Peki ya Harry Potter ilk film hangisi? İçerikte Harry Potter ve evreni hakkında genel bilgilendirmelerde bulunurken Harry Potter film sırasını da herkesin anlayabileceği bir şekilde vermeyi ihmal etmedik. İşte seriyi baştan sona izlemek isteyenler için Harry Potter filmleri kronolojik sırası…

Harry Potter İzleme Sırası

Harry Potter gibi dünyaca ünlü klasikleri kronolojiye uygun olarak okumak ya da seyretmek hem eserden alınan keyfi son seviyeye çıkartacak hem de olayların doğru bir şekilde takip edilmesini sağlayıp izleyicilerin önemli detayları kaçırmamasını sağlayacaktır. Harry Potter film serisini sıralamaya uyarak izlemek bu nedenle çok önemlidir.

Peki ya Harry Potter izleme sırası nedir? içerikte hem Harry Potter'ın izleme sırasını hem de film hakkındaki önemli bilgileri paylaştık. Dünyanın dört bir yanındaki Harry Potter severler serinin özellikle sıralamaya uygun olarak izlenmesini ve önemli detayların atlanmamasını tavsiye etmektedir.

Harry Potter Filmleri Kronolojik Sırası

Harry Potter filmlerinin çıkış yıllarına göre izlenme sıraları da aynıdır. Bazı film serilerinde sonraki yıllarda çıkan filmler izleme sırasını değiştirebilmektedir fakat söz konusu Harry Potter olduğunda böyle bir durum söz konusu değil.

Harry Potter filmlerinin kronolojik sıralaması aşağıdaki gibidir.

Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001) Harry Potter ve Sırlar Odası (2002) Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004) Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005) Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007) Harry Potter ve Melez Prens (2009) Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 (2010) Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (2011)

Harry Potter İlk Film Hangisi?

Harry Potter'ın film serisini başlatan ilk film Harry Potter ve Felsefe Taşı'dır. Bu filmde minik Harry Hogwarts Büyücülük Okulu'na gidecek ve ona ömür boyu arkadaşlık yapacak olan Ron ve Hermione ile tanışacaktır. Ayrıca Harry, serinin devamında sürekli mücadele etmek durumunda olduğu Voldemort'un karanlık yüzünü ilk defa bu filmde görecektir.