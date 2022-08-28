Trafikte yaptığı drift videoları ile sosyal medyada ünlenen Harun Taştan'ın sağlık durumu araştırılıyor. Dün akşam, İstanbul'da seyir halindeki lüks otomobil alev aldı. Yanan otomobilin sahibinin ise sosyal medya fenomeni Harun Taştan olduğu iddia edildi. Bu gelişmeler üzerine, Harun Taştan kimdir, arabanın içinde miydi ve Harun Taştan'ın sağlık durumu nasıl sözleri araştırılıyor. İşte detaylar;