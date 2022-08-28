Haberler Yaşam Haberleri Harun Taştan’a ait olduğu iddia edilen otomobili alev aldı! Fenomen Harun Taştan kimdir, arabanın içinde miydi?
Giriş Tarihi: 28.8.2022 13:24

Harun Taştan’a ait olduğu iddia edilen otomobili alev aldı! Fenomen Harun Taştan kimdir, arabanın içinde miydi?

İstanbul’da seyir halindeki lüks otomobil alev aldı. Bir anda yanan otomobilin sahibinin ise ünlü sosyal medya fenomeni Harun Taştan olduğu iddia edildi. Ünlü ismin takipçileri, ‘Harun Taştan arabanın içinde miydi ve sağlık durumu nasıl’ sorularına yanıt arıyor. İşte Harun Taştan’ın sağlık durumu ile ilgili detaylar;

Harun Taştan’a ait olduğu iddia edilen otomobili alev aldı! Fenomen Harun Taştan kimdir, arabanın içinde miydi?

Trafikte yaptığı drift videoları ile sosyal medyada ünlenen Harun Taştan'ın sağlık durumu araştırılıyor. Dün akşam, İstanbul'da seyir halindeki lüks otomobil alev aldı. Yanan otomobilin sahibinin ise sosyal medya fenomeni Harun Taştan olduğu iddia edildi. Bu gelişmeler üzerine, Harun Taştan kimdir, arabanın içinde miydi ve Harun Taştan'ın sağlık durumu nasıl sözleri araştırılıyor. İşte detaylar;

ARAÇ BİR ANDA ALEV ALDI!

Harun Taştan'a ait olduğu iddia edilen lüks otomobil, trafikte seyir halindeyken bir anda alev aldı. Arabanın yanarkenki görüntüleri anbean kameralara yansıdı.

Öte yandan yanan otomobil ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

HARUN TAŞTAN KİMDİR?

Trafikte yaptığı tehlikeli drift videoları ile ünlenen, makas ve drift atmak suçundan tutulanan Harun Taştan, 1989 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Harun Taştan ailesine ait inşaat şirketinde çalışmaktadır.

Harun Taştan genellikle lüks araçlar ve tatil fotoğraflarını Instagram'da yayınlıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Harun Taştan’a ait olduğu iddia edilen otomobili alev aldı! Fenomen Harun Taştan kimdir, arabanın içinde miydi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA