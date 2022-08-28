Trafikte yaptığı drift videoları ile sosyal medyada ünlenen Harun Taştan'ın sağlık durumu araştırılıyor. Dün akşam, İstanbul'da seyir halindeki lüks otomobil alev aldı. Yanan otomobilin sahibinin ise sosyal medya fenomeni Harun Taştan olduğu iddia edildi. Bu gelişmeler üzerine, Harun Taştan kimdir, arabanın içinde miydi ve Harun Taştan'ın sağlık durumu nasıl sözleri araştırılıyor. İşte detaylar;
ARAÇ BİR ANDA ALEV ALDI!
Harun Taştan'a ait olduğu iddia edilen lüks otomobil, trafikte seyir halindeyken bir anda alev aldı. Arabanın yanarkenki görüntüleri anbean kameralara yansıdı.
Öte yandan yanan otomobil ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
HARUN TAŞTAN KİMDİR?
Trafikte yaptığı tehlikeli drift videoları ile ünlenen, makas ve drift atmak suçundan tutulanan Harun Taştan, 1989 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Harun Taştan ailesine ait inşaat şirketinde çalışmaktadır.
Harun Taştan genellikle lüks araçlar ve tatil fotoğraflarını Instagram'da yayınlıyor.