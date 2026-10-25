Haşlanmış yumurtayı soymak artık daha kolay! Haşlama suyuna bir kaşık ekleyin

Yumurta kabuğunu kolayca çıkarmak için uygulanan yöntemler arasında karbonatın yanı sıra pişirme tekniği ve hızlı soğutma da bulunuyor. Gıda bilimi alanındaki araştırmalar, yumurtanın tazeliğinin ve beyazının kimyasal özelliklerinin soyma işlemini etkilediğini gösteriyor. Peki, karbonat gerçekten işe yarıyor ve yumurtayı daha kolay soymak için hangi yöntemler öne çıkıyor?

Karbonat, suyun alkaliliğini artırabilen bir madde. Yumurta beyazının pH değeri de kabuğun ne kadar kolay ayrılabildiğiyle ilişkili. Gıda bilimi kaynaklarında, yumurta beyazının pH değerinin yükselmesinin kabuk soyma işlemini kolaylaştırabildiği belirtiliyor.

Bu nedenle haşlama suyuna karbonat eklemek, özellikle çok taze yumurtaları daha rahat soymak isteyenlerin denediği yöntemlerden biri. Bununla birlikte, suya karbonat eklemek yumurta beyazının pH değerini mutlaka istenen seviyeye getirmiyor. Dolayısıyla her yumurtada kusursuz sonuç beklemek doğru değil.