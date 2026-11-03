Haşlanmış yumurtayı soymak için bu yöntemi deneyin! Suyuna 1 kaşık eklemek yetiyor

Yumurta haşlarken kullanılan suya eklenen bazı malzemeler, pişirme sürecini ve kabuğun soyulmasını etkileyebiliyor. Ancak bu yöntemin işe yarayıp yaramadığı kadar yumurtanın tazeliği, pişirme süresi ve haşlama sonrasında uygulanan soğutma işlemi de önem taşıyor.

Karbonat, suyun alkaliliğini artırabilen bir madde. Yumurta beyazının pH değeri de kabuğun ne kadar kolay ayrılabildiğiyle ilişkili. Gıda bilimi kaynaklarında, yumurta beyazının pH değerinin yükselmesinin kabuk soyma işlemini kolaylaştırabildiği belirtiliyor.