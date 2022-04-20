Haşr Suresi Son 3 Ayeti Okunuşu - Haşr Suresi Son Üç 22, 23 ve 24. Ayeti Türkçe Meali, Arapça Yazılışı

Kur'an-ı Kerim'in elli dokuzuncu suresidir. Medine döneminde inmiş olup, 24 ayetten oluşmuştur. Adını ikinci ayetten alan Haşr Suresi, Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahiptir. Hadis kaynaklarında da faziletleri ile ilgili önemli bilgiler yer alır. Haşr Suresi son üç ayeti, Allah'ı (C.C) eksikliklerden tenzih ettiği, onun birliği, yüceliği, ilminin sınırsızlığı, rahmet ve şefkatinin sınırsızlığı ve eşsiz yaratıcı olduğuna vurgu yapmıştır. Haşr Suresi son 3 ayeti okunuşu, anlamı ve meali için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte Haşr Suresi 22, 23 ve 24. Ayeti…

HAŞR SURESİ 22, 23 VE 24. SON ÜÇ AYETİ OKUNUŞU

Haşr Suresi 22. Ayeti: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Haşr Suresi 23. Ayeti: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

Haşr Suresi 24. Ayeti: Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

HAŞR SURESİ 22, 23 VE 24. SON ÜÇ AYETİ ANLAMI

Haşr Suresi 22. Ayeti Anlamı: O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah'tır. Gaybı[5] da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir.[6]

Haşr Suresi 23. Ayeti Anlamı: O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

Haşr Suresi 24. Ayeti Anlamı: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

HAŞR SURESİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Hadis kaynaklarında bu surenin okunmasının faziletlerine dair çeşitli bilgiler yer almıştır. Haşr Suresinin son üç ayetinin çok fazla araştırılma nedeni, bütün varlıkların Allah'ı (C.C) eksikliklerden tenzih ettiği, onun birliği, yüceliği, ilminin sınırsızlığı, rahmet ve şefkatinin sınırsızlığı ve eşsiz yaratıcı olduğundan bahsedilmiş olmasıdır.

Günümüzde sabah namazlarından hemen sonra Haşr suresinin son üç ayetinin okunması gelenek haline gelmiştir. . Deylemî, Abdullah b. Abbas'tan gelen şu rivayete yer verir: "Allah'ın ism-i a'zamı Haşr'in sonundaki altı âyettedir" (el-Firdevs, I, 416). Ancak ism-i a'zamı başka sûrelerde gösteren rivayetler de vardır

Bir hadiste yer alan bilgiye göre ise, sabahleyin üç defa, "Eûzü billâhi's-semîi'l-alîmi mine'ş-şeytâni'r-racîm" dedikten sonra Haşr sûresinin sonundaki üç âyeti okuyan kimse için Allah (C.C) Teâlâ 70.000 melek görevlendirir, bu melekler akşama kadar ona dua ederler. Bu kimse eğer o gün ölürse şehid olarak can vermiş olur. meselâ bk. Müsned, V, 26: Dârimî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 22; Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 22;)

Yukarıda yer alan hadiste aynı müjde akşamleyin bu sureyi okuyanlar için de verilmiştir. Ancak, Tirmizi bu hadisi ''garib'' olarak nitelendirmiştir. Başka bir senedinin olmadığını da belirtmiştir.