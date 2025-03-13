Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı ile saldırmıştı: İşte o doktor hakkında istenen ceza!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Şubat'ta Üsküdar Devlet Hastanesi'nde, personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatmıştı.
SİLAHLI TEHDİT SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI
Bu kapsamda hastane güvenlik kamera görüntülerinden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen Dr. Okan Kemal Kaplan, adli makamlarca "Silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.
Şüphelinin 31 Ocak tarihinde uzman doktor olarak görev yaptığı Üsküdar Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne marş söyleyerek gittiği, odalardan birinin önünde durup içerideki kişiye "Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahbabayız. Bugün marşla uyandım, sultanları titreten bir ahlin ahbabayız. Şanla kurduk biz bu milleti" şeklinde sözler sarf ettiği açıklandı.
4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede şüphelinin ifadesine de yer verildi. Şüpheli doktorun kendisini ilaç altında olduğu için o şekilde davrandığı şeklinde savunduğu kaydedildi. Savcılık şüphelinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.