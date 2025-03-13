Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı ile saldırmıştı: İşte o doktor hakkında istenen ceza!
Giriş Tarihi: 13.3.2025 11:45 Son Güncelleme: 13.3.2025 12:12

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı ile saldırmıştı: İşte o doktor hakkında istenen ceza!

İstanbul’daki Üsküdar Devlet Hastanesi’nde Dr. Okan Kemal Kaplan hastalara biber gazı sıkıp, personele silah göstererek tehdit etti. Evinden 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı çıkan Dr. Kaplan için iddianame düzenlendi. İşte Türkiye’nin konuştuğu o doktor için istenen ceza…

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı ile saldırmıştı: İşte o doktor hakkında istenen ceza!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Şubat'ta Üsküdar Devlet Hastanesi'nde, personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatmıştı.

SİLAHLI TEHDİT SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Bu kapsamda hastane güvenlik kamera görüntülerinden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen Dr. Okan Kemal Kaplan, adli makamlarca "Silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

HASTANEDE MARŞ GÖSTERİSİ

Savcılık, şüpheli doktorun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Şüphelinin 31 Ocak tarihinde uzman doktor olarak görev yaptığı Üsküdar Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne marş söyleyerek gittiği, odalardan birinin önünde durup içerideki kişiye "Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahbabayız. Bugün marşla uyandım, sultanları titreten bir ahlin ahbabayız. Şanla kurduk biz bu milleti" şeklinde sözler sarf ettiği açıklandı.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüphelinin ifadesine de yer verildi. Şüpheli doktorun kendisini ilaç altında olduğu için o şekilde davrandığı şeklinde savunduğu kaydedildi. Savcılık şüphelinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

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Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı ile saldırmıştı: İşte o doktor hakkında istenen ceza!
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