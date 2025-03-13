Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı ile saldırmıştı: İşte o doktor hakkında istenen ceza!

Şüphelinin 31 Ocak tarihinde uzman doktor olarak görev yaptığı Üsküdar Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne marş söyleyerek gittiği, odalardan birinin önünde durup içerideki kişiye "Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahbabayız. Bugün marşla uyandım, sultanları titreten bir ahlin ahbabayız. Şanla kurduk biz bu milleti" şeklinde sözler sarf ettiği açıklandı.